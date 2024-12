Insigniti 33 cavalieri dell'Immacolata nel Napoletano

L'Immacolata a Torre del Greco ha 33 nuovi cavalieri. Sono quelli insigniti dello speciale titolo dal parroco della basilica di Santa Croce, don Giosuè Lombardo, nel corso di una cerimonia svoltasi nell'ambito delle iniziative che precedono la tradizionale processione del prossimo 8 dicembre, momento religioso molto sentito, nato a seguito del voto fatto dai fedeli in occasione dell'eruzione del Vesuvio del 1861.

Tra coloro che hanno ricevuto il titolo, che come ha detto il parroco di Santa Croce è un attestato per quelle persone che portano l'Immacolata nel cuore e non sulle spalle, ci sono anche quattro rappresentanti delle forze dell'ordine: l'ex comandante della stazione centro dei carabinieri, Francesco Di Maio, e gli agenti del locale commissariato di polizia Francesco Martire, Mario Molinaro e Marcello Todini. E ancora gli "amici della processione" Mario Arrotino, Antonio Del Gatto, Silverio Marrazzo, Natale Palomba, Gennaro Perna, Giuseppe Sbarra e Salvatore Vitiello; e i portatori del carro votivo Giuseppe Ausiello, Giuseppe Ciavolino, Pasquale Cigliano, Vincenzo Cuomo, Pasquale De Luca, Michele De Robertis, Nicola Di Lecce, Mario Frulio, Domenico Garofalo, Umberto Iacomino, Giuseppe Langella, Amedeo Luise, Luigi Mennella, Vincenzo Monti, Antonio Porzio, Michele Raiola, Luigi Ricciardi, Gaetano Rivieccio, Ciro Santovito, Luigi Specchio, Pasquale Vitagliano e Leopoldo Vitiello.



