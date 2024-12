Il Macbeth di Jacopo Gassmann in prima nazionale al Mercadante

Debutta a Napoli in prima nazionale il Macbeth di William Shakespeare con la regia di Jacopo Gassmann (traduzione di Paolo Bertinetti) protagonisti Roberto Latini e Lucrezia Guidone, il 4 dicembre al teatro Mercadante (fino al 15 dicembre).

Si tratta di una importante produzione di Stagione del Teatro Nazionale di Napoli diretto da Roberto Andò con Campania Teatro Festival-Fondazione Campania dei Festival.

Jacopo Gassmann rilegge la nota tragedia del Bardo "come il lungo viaggio di un uomo alle radici del male o come il progressivo inabissamento di una coscienza nel vasto e inesplorato territorio del rimosso". Per il regista romano infatti: "Macbeth è la storia di uno sguardo, uno sguardo che vede troppo perché si è nutrito della radice della follia".

In scena, interpreti della storica coppia protagonista della tragedia più breve consegnataci da Shakespeare, il Macbeth del titolo e la consorte Lady Macbeth, i pluripremiati Latini e Guidone. Con loro una numerosa compagnia di interpreti formata da Gennaro Apicella, Riccardo Ciccarelli, Sergio Del Prete, Antonio Elia, Marcello Manzella, Nicola Pannelli, Olga Rossi, Michele Schiano di Cola, Paola Senatore, quasi tutti interpreti di più personaggi della vicenda con il piccolo Giovanni Frasca in voce registrata.

Le scene sono di Gregorio Zurla, i costumi di Roberta Mattera, il disegno luci di Gianni Staropoli, il disegno sonoro di Daniele Piscicelli, i video sono di Alessandro Papa, i movimenti di Sara Lupoli, la realizzazione calco 3D è di Emanuele Paribello.

In occasione delle rappresentazioni di Macbeth, il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, in collaborazione con l'Università L'Orientale, l'Università di Salerno, il Comune di Napoli, il Centro Argo (Centro Interuniversitario di Argomentazione, Pragmatica e Stilistica) e Arci Movie, ospiterà giovedì 12 e venerdì 13 dicembre 2024 il convegno 'Macbeth, voci dall'inferno/voci dall'interno', a cura di Roberto D'Avascio, Bianca Del Villano, Annamaria Sapienza.



