Detenuto prende a morsi agente in carcere a Benevento

Un detenuto extracomunitario affetto da problemi psichiatrici ha preso a morsi un poliziotto penitenziario nel carcere di Benevento. Lo rende noto il Consipe. L' aggressione risale a ieri. Prima dell' aggressione, che ha visto vittime tre agenti, il carcerato ha mandato in pezzi l'arredo della camera di pernottamento. Per due dei tre si è reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere: la prognosi è stata di 10 giorni e 20 giorni.

Secondo quanto riferiscono il segretario regionale Consipe Campania Tommaso De Lia e la sua vice Pina Razzano "gli eventi critici nel carcere di Benevento sono all'ordine del giorno, parlare di sicurezza con mancanza di personale e di strumenti è pura utopia, nonostante tutte le aperture trattamentali poste in essere dal direttore del carcere che probabilmente non hanno funzione deterrente ad episodi del genere". Per il vicepresidente Consipe. Luigi Castaldo e il dirigente sindacale Vincenzo Santoriello, "garantire il mandato istituzionale nel sistema penitenziario attuale è un'impresa miracolosa: e quello che è assurdo è che basta un attimo e dopo il danno è possibile subire anche la beffa, poiché da angeli della giustizia a torturatori il passaggio è breve, visto il giudizio mediatico generalizzato e da qualcuno strumentalizzato per altri fini".





