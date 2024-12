A 'Emilia Pérez' il Capri Best Ensemble Cast Award

È stato assegnato a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez e ad Adriana Paz, il Capri Best Ensemble Cast Award 2024, per 'Emilia Pérez' di Jacques Audiard, premio speciale di Capri, Hollywood - The International Film Festival (26 dicembre - 2 gennaio) che dedica la 29/a edizione al tema 'Diversity: The Colors of Beauty.' Lo ha annunciato Tony Renis, presidente onorario del festival prodotto da Pascal Vicedomini e organizzato con MiC-DG Cinema, Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Trenitalia, Givova.

"La diversità va intesa sempre come un valore aggiunto: diffonde bellezza e dona colore e calore alla vita, quella di ognuno di noi e di una società che nel suo complesso deve tendere alla massima inclusione. Nell'arte la diversità è sempre stata un arricchimento. E lo dimostra ancora una volta questo straordinario film già in piena corsa per gli Oscar 2025 dopo il trionfo all'ultimo festival di Cannes. Il premio collettivo, che lo scorso anno Capri assegnò al cast di 'Oppenheimer' di Christopher Nolan, è quello che a nostro parere racconta al meglio lo spirito di una commedia musicale, tra melodramma e gangster story, dalla travolgente anima queer", ha detto Renis.

La storia è tratta da un libretto teatrale dello stesso regista francese, ispirato al romanzo Écoute (2018) di Boris Razon. Storia di un terribile narcotrafficante messicano che diventa donna, il film uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio con Lucky Red.

Capri, Hollywood 2024, che ha già assegnato il 'Cult award' al film 'Modi' di Johnny Deep è il 'Visionary Award' a 'Eterno Visionario' di Michele Placido, dal 1995 è l'evento ponte tra il cinema italiano e quello americano, ed è una tappa consolidata per lo star system in apertura della stagione dei premi. Come tradizione il programma gratuito per il pubblico proporrà anteprime e incontri con le tante star attese nel Golfo di Napoli ed anche i tradizionali simposi dedicati dell'industria dell'audiovisivo.



