Domenica caccia al tesoro per bambini agli Scavi di Pompei

Domenica 1 dicembre il Pompeii Children's Museum nel grande sito degli scavi pompeiani ospita l'itinerario speciale con "Caccia al tesoro, tra domus, templi e giardini", adatto a bambine e bambini dai 6 anni in su. In occasione della domenica al Museo del ministero della Cultura l'1 dicembre il Pompeii Children's Museum propone infatti un'attività che attraverso il gioco farà crescere la curiosità e l'interesse alla storia e all'archeologia dei piccoli visitatori.

Adatta a bambini e bambine dai 6 anni in su, la caccia al tesoro all'interno del Parco archeologico, con le sue varie prove, stimolerà l'apprendimento e favorirà l'esplorazione di alcuni dei luoghi più significativi dell'antica Pompei. Partendo dell'Anfiteatro i piccoli ricercatori, ad ogni tappa, impareranno a riconoscere le caratteristiche principali degli edifici della città e la loro funzione. La visita terminerà all'insula dei Casti Amanti, dove si potrà osservare da una posizione privilegiata il lavoro degli archeologi. Un divertente questionario, da compilare con risposte scritte e con disegni farà da "mappa del tesoro".

La durata dell'attività sarà di circa 2 ore, con partenza alle ore 11.00 da Porta Anfiteatro, dove gli operatori accoglieranno i bambini e i genitori che vogliono partecipare. I gruppi di bambini e adulti saranno di massimo 25 persone e il costo è di 10 euro a partecipante, fino ad esaurimento posti, quindi gli organizzatori consigliano la prenotazione alla mail info@pompeiichildrensmuseum.it ed è possibile prenotare e acquistare i biglietti online sul sito www.pompeiichildrensmuseum.it.



