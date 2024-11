A Sorrento anteprima di 'Fatti Guardare' con Gioli e Argento

Al via dal 2 dicembre a Sorrento la 47/a edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Next Generation, principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica italiana, organizzata dall'Anec in collaborazione con l'Anica fino al 5 dicembre tra l'Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso con anteprime, incontri e seminari. Sette le anteprime aperte al pubblico: la prima lunedì (ore 19.00) all'Hilton è "Fatti vedere" (Eagle Pictures), diretto da Tiziano Russo, con Matilde Gioli, Asia Argento (presenti in sala), Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon. "Questa edizione - sottolineano gli organizzatori - è la più ricca di contenuti di sempre, a partire dal focus dedicato al pubblico giovane all'analisi su ciò che è avvenuto nei mesi passati durante i quali si è assistito ad un consolidamento dei numeri pre-pandemia, ai temi di attualità del mercato ai quali sarà dedicato un interessante momento bilaterale che porrà a confronto Italia e Francia".

Per gli addetti ai lavori apriranno il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema) e la Sala Virtual Reality realizzata nell'ambito degli AnecLab Tech in collaborazione con Rai Cinema Channel VR. Per il pubblico attesa la tradizionale festa a tema per l'accensione dell'albero di Natale, con il saluto di Mario Lorini (presidente Anec) e di Massimo Coppola (sindaco di Sorrento, alle 17 in Piazza Tasso) in collaborazione con Eagle Pictures per il lancio di "Sonic 3 - il film" di Jeff Fowler.

Oltre 1500 gli accreditati, tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore in attesa della cerimonia dedicata al Biglietto d'oro Anec, il 4 dicembre (ore 20) .

L'evento si avvale del sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania, di Siae con il patrocinio del Mase, dell'Ambasciata di Francia in Italia, del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano.

Il primo convegno (Sala Ulisse ore 15.15), promosso dall'Anec in collaborazione con Box Office è dedicato al tema "Francia e Italia, il rapporto tra distribuzione ed esercizio" - Best practice dal dialogo e collaborazione tra sala e distributore e promozione del prodotto nazionale all'estero.

Intenso il programma riservato alle scuole del territorio. Si comincia dalle ore 9.30 al Cinema Teatro Tasso con l'evento Rainbow dedicato alla serie tv "Gormiti - The New Era" per le primarie per insegnare ai bambini il rispetto del pianeta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA