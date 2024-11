A Benevento l'8 dicembre concerto 'Il Sorriso di Maria'

Si terrà l'8 dicembre (ore 20) nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Benevento il concerto di musica classica 'Il Sorriso di Maria' promosso dall'associazione Milizia dell'Immacolata (voce Federica Granata, violino Nadia Khomutova, chitarra Giorgio De Ieso).

"La nostra associazione, fondata da San Massimiliano Kolbe il 16 ottobre del 1917, ha come scopo - sottolinea una nota - la conversione degli uomini a Dio attraverso la mediazione della Vergine Immacolata. Difatti San Massimiliano Kolbe desiderava e raccomandava di far conoscere e far amare quanto più possibile l'Immacolata". "Con questo spirito anche noi militi dell'Immacolata di Benevento - si aggiunge - vogliamo omaggiarla e farla amare attraverso l'ascolto di alcuni testi di musica classica nel tempo a lei dedicati".

La consacrazione dei Militi, dopo aver fatto "un cammino formativo nel conoscere la spiritualità mariana, e per tutti quelli che vorranno affidarsi all'Immacolata", concludono gli organizzatori dell'evento, ci sarà durante la celebrazione eucaristica delle 18.30, con la consegna della medaglietta benedetta.



