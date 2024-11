'Testimoni privilegiati', studenti 'interrogano' Laura Valente

Nell'ambito del percorso "Testimoni privilegiati" la comunità scolastica del Liceo Pascal di Pompei ha incontrato Laura Valente, critica, esperta di danza, e specialista nel settore delle performing arts. Un momento "davvero arricchente" accompagnato dalle esibizioni degli alunni del Liceo coreutico, da intermezzi musicali, suggestioni e domande.

Laura Valente ha dialogato con gli studenti ponendo al centro della sua riflessione l'importanza dell'espressione del linguaggio corporeo, il valore dello studio e del sacrificio che permettono di realizzare "il sogno" e la cultura che diventa un significativo ascensore sociale per la propria realizzazione personale. Non da ultimo l'importanza di considerare il linguaggio corporeo, e in generale artistico, come un'opportunità che favorisce l'integrazione e l'inclusione per tutti e per ciascuno, per sempre.

L' incontro con Laura Valente è stata anche l' occasione per condividere parti de" Il Manifesto della Bellezza", un documento redatto dagli alunni del Liceo, in cui si evidenzia quanto la Bellezza, nelle sue forme diverse, è " presenza del vero".

"Questa giornata, la prima, realizzata attraverso questa bellissima iniziativa deliberata dal collegio dei docenti, denominata 'Testimoni privilegiati' ha proprio dimostrato- spiega la preside del Liceo Pascal, Filomena Zamboli - quanto la bellezza sia lo splendore del vero. La verità, infatti, non è sicuramente un discorso anche se abbiamo ascoltato una testimonianza e un'intervista attraverso le domande curiose e particolari dei ragazzi a Laura Valente. La verità non è un discorso, un insieme di formule logicamente coerenti come abbiamo scritto nel nostro 'Manifesto della Bellezza' ma piuttosto ha a che fare con la meraviglia con cui la bellezza si impone allo sguardo fino a raggiungere il cuore di ogni uomo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA