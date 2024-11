Disegno industriale: premi concorso 'A lamp, a family of lamps'

I vincitori del concorso "A lamp, a family of lamps " indetto da Adi (Associazione per il disegno industriale-Delegazione Campania) in collaborazione con Faneurope, azienda campana di illuminazione saranno proclamati domani, 30 novembre (ore 15) nell'ambito della manifestazione Arkeda, alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

L'iniziativa, inform auna nota, "ha previsto la partecipazione di studenti e studentesse dei corsi di Architettura, Design, Ingegneria e Arte e di professionisti, impegnati nella progettazione di una lampada o di una famiglia di lampade che attenendosi al tema assegnato, potessero coniugare insieme ricerca formale e tecnologica, senza limiti nell'uso dei materiali e nelle dimensioni". Ai vincitori, delle categorie Student e pro, scelti dalla giuria composta da architetta Antonella Venezia, presidente Adi Campania, architetto Anna Fresa, vice presidente Adi Campania, architetti Roberto Cappelli e Luigi Leonardi-Azienda Faneurope, verrà consentito di realizzare il prototipo ed eventualmente la produzione dell'oggetto o degli oggetti.

"La grande partecipazione al concorso - dice Antonella Venezia - è la conferma dell'importanza di creare opportunità di studio e di sperimentazione nell'ambito del Design, in particolare nel Design Industriale e siamo sempre più convinti che ciò si possa realizzare grazie ad una rete di collaborazioni con Istituzioni pubbliche e soggetti privati".



