"Centrale Enel Presenzano legata a territorio"

"Il successo di questo progetto e l'entusiasmo dei ragazzi dimostrano un legame fortissimo tra questo territorio e la centrale idroelettrica di Presenzano", dice con soddisfazione Andrea Cicero, direttore della centrale idroelettrica di Presenzano e responsabile Enel Green Power Area Idroelettrica Sud, nel vedere i giovani studenti di elementari e medie edificare proprio la centrale, che da sempre fa parte del loro territorio (la costruzione partì nel 1979 e fu ultimata nel 1990) con materiale di riciclo; e ciò nell'ambito di un fondamentale progetto di sensibilizzazione delle giovani generazioni su temi della transizione energetica e della sostenibilità, intitolato "È viva la scuola Labs: energia per il futuro", che ha fatto già tappa in altri piccoli comuni, come Terracina (Latina), Narni (Terni), Acri (Cosenza). "Questa fabbrica dell'energia - sottolinea Cicero - rappresenta molto più di un semplice impianto di produzione. È un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Il legame tra Enel e questa comunità è profondo e radicato, e si esprime attraverso la produzione di energia pulita e rinnovabile, che contribuisce a ridurre le emissioni e a proteggere l'ambiente" Monica Sassi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Mignano-Marzano, è al settimo cielo, "perché i nostri bimbi oggi immaginano un futuro che poi costruiranno; i temi della transizione energetica e della sostenibilità sono attuali e tremendamente importanti per il futuro nostro e soprattutto dei ragazzi".

Sorride anche il sindaco di Presenzano Andrea Maccarelli, che si dice "estremamente orgoglioso di vedere i nostri giovani così appassionati e impegnati a costruire un futuro più sostenibile.

Il progetto 'È viva la scuola Labs' è un esempio luminoso di come l'educazione e l'innovazione possano lavorare insieme per il bene della nostra comunità. Ringrazio Enel per questa importante iniziativa". Maccarelli spiega poi anche che la presenza di Enel è fondamentale per questo territorio, anche sotto un profilo economico-finanziario, "perché con l'alta imposta sugli immobili pagata dall'azienda il Comune riesce ad fornire ai cittadini importanti servizi gratuiti, come i testi scolastici, la mensa e il trasporto sempre scolastico, il pagamento di tasse e spese universitarie".



