'La Cartella d'Artista-dall'idea alla stampa' dal 25 novembre

E' in corso a San Potito Sannitico (Caserta) nella sede "Le Cupole" il workshop "La Cartella d'Artista-dall'idea alla stampa" organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Napoli, con il Comune di San Potito Sannitico e finanziato dalla Regione e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell'ambito del Progetto "Oggi Costruiamo il Futuro - Arti Grafiche: Giovani-creatività artistica e sviluppo locale".

Il workshop, che tratta le tematiche della progettazione e realizzazione di opere calcografiche, mira a fornire alle/ai partecipanti "una formazione professionale e un'esperienza completa dalla fase ideativa a quella della produzione di cartelle artistiche, veri e propri strumenti di conoscenza della produzione dei maestri dell'incisione" come rileva una nota.

Parteciperanno al workshop studenti e studentesse del Biennio Specialistico in Grafica D'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Napoli insieme con artisti in formazione appartenenti al territorio matesino. I partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di stampe calcografiche con la guida di due esperti, Cinzia De Matteo e Luca Mastrocinque, che guideranno gli allievi e le allieve nella scoperta delle diverse tecniche di stampa, passando per lo studio dei materiali e affinando l'utilizzazione dei torchi calcografici. Le attività avranno luogo in una stamperia d'arte professionale allestita ad hoc per il progetto e che rimarrà al paese come hub creativo per incentivare formazione artistica, futuri progetti e collaborazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA