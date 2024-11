Controlli per la sicurezza stradale e la lotta all'abusivismo

La Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di operazioni finalizzate al controllo del territorio e alla sicurezza stradale nei quartieri San Lorenzo, Vicaria, Soccavo, Pianura e Fuorigrotta. L'attività si è svolta in più ambiti, con risultati "significativi" in termini di contrasto alle violazioni delle normative vigenti.

In materia di polizia stradale, agenti dell'Unità Operativa GIT-Motociclisti, nella zona di Piazza Luigi Poderico, hanno controllato 39 veicoli, con 12 sequestri e 8 fermi amministrativi. Due patenti di guida sono state ritirate e una persona è stata denunciata per alterazione della targa di un motociclo, in violazione dell'articolo 100 del Codice della Strada e dell'articolo 489 del Codice Penale. Complessivamente, sono state contestate 36 violazioni, tra cui la circolazione senza copertura assicurativa, guida senza patente, mancato uso del casco protettivo e omessa revisione dei veicoli.

Nel corso dei controlli amministrativi nei quartieri Soccavo e Pianura, sono state accertate diverse irregolarità relative a occupazioni abusive di suolo pubblico, attività commerciali non autorizzate e violazioni delle normative sull'impatto acustico.

In particolare, sono stati elevati 15 verbali, sequestrate merci e attrezzature, e deferite segnalazioni agli uffici competenti per ulteriori provvedimenti. Tra i casi più rilevanti figurano sanzioni a venditori ambulanti privi di licenza e il sequestro di un'attività edilizia non autorizzata.

Nell'area ex mercato di Fuorigrotta, il personale dell'Unità Operativa territoriale ha verbalizzato cinque venditori, contestando occupazioni non autorizzate di suolo pubblico e irregolarità nella vendita. Sono stati sequestrati e devoluti circa 20 quintali di merci, prevalentemente prodotti ortofrutticoli.



