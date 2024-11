Anas: viadotto su Statale delle Puglie verrà ricostruito

Verrà demolito e ricostruito il viadotto sulla Statale 90 delle Puglie, nel territorio del comune di Greci, in provincia di Avellino. L'annuncio è stato ufficializzato dai dirigenti dell'Anas nel corso del comitato operativo, svoltosi in Prefettura ad Avellino, a cui hanno partecipato i sindaci dei territori interessati e i rappresentanti delle forze dell'Ordine.

L'intervento comporterà un investimento complessivo di oltre cinque milioni di euro. I lavori cominceranno dopo le festività natalizie e dureranno circa otto mesi.

Nel corso dell'incontro, Anas ha annunciato anche interventi di nuova pavimentazione per la viabilità comunale tra Ariano Iprino e Savignano Irpino e quelli che, a cominciare dalla metà del mese di dicembre, riguarderanno la manutenzione del viadotto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra: un milione di euro l'investimento previsto.

L'Anas ha poi confermato che i lavori nella Galleria "Monte Pergola", sullo stesso raccordo, riprenderanno con l'affidamento ad una nuova impresa entro il primo trimestre del 2025. Al Comitato operativo è stato esposto anche il Piano Neve, già operativo in provincia di Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA