'Affinità Elettive Resilienti', focus sull'armonia con la natura

Creare un percorso la cui finalità consiste "nello stimolare la consapevolezza e la conoscenza del rapporto esistente tra l'uomo e la natura": questo l'obiettivo principale dell'evento 'AER Affinità Elettive Resilienti in Armonia con la Natura' in programma Il 30 novembre ed il primo dicembre, dalle 10 alle 14, nel Castello di Baia a Bacoli (Napoli), organizzato dall'associazione "L'Orologio di Linneo" (presieduta da Mimmo Ferrante) e dalla cooperativa sociale "Vento del Sud" (guidata da Raffaele Mele), in sinergia con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ed altre associazioni del territorio.

Secondo gli organizzatori le "Affinità Elettive" non si fermano al solo contatto con la natura ma "abbracciano vari ambiti di interesse, infatti, sono state pensate iniziative che propongono, attraverso un approccio multidisciplinare e l'ntervento di esperti di vari ambiti, tecniche per risvegliare l'innata affinità, anche verso altri settori come l'arte, l'archeologia, l'artigianato, l'architettura, il settore agroalimentare, il turismo e tutti gli altri settori che contribuiscono ad accrescere la bellezza, la consapevolezza e il legame con il nostro territorio attraverso il patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico, enogastronomico".

La location del convegno, mettono in evidenza i promotori, "offrirà ai partecipanti l'opportunità di immergersi in un percorso stimolante, caratterizzato da interventi di esperti provenienti da diversi ambiti del sapere, tra cui l'arte, l'archeologia, l'artigianato, l'architettura, l'agroalimentare ed il turismo. Attraverso un approccio multidisciplinare, saranno proposte tecniche e strategie per risvegliare l'innata affinità verso la natura e le sue manifestazioni culturali, storiche e paesaggistiche". L'evento sarà occasione per "esplorare le interconnessioni tra il nostro patrimonio ambientale e culturale, evidenziando come ogni aspetto della nostra vita quotidiana possa essere arricchito dalla consapevolezza delle risorse naturali e culturali che ci circondano". Inoltre, i partecipanti "potranno scoprire come il settore agroalimentare, l'artigianato, l'arte e il turismo contribuiscano a rafforzare il legame con la nostra terra, promuovendo la bellezza e il senso di appartenenza".

"In un momento storico caratterizzato da sfide ambientali e sociali senza precedenti, il convegno 'A.E.R. Affinità Elettive Resilienti' - concludono gli organizzatori - si propone di essere un catalizzatore per il cambiamento, invitando tutti i cittadini, le associazioni locali e gli operatori del settore a unirsi in un dialogo costruttivo che favorisca la resilienza e la sostenibilità del nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA