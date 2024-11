Risanamento di piazza del Plebiscito, vertice in Prefettura

Presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta oggi una riunione di aggiornamento del Tavolo tecnico operativo sullo stato di attuazione delle iniziative previste dell'Accordo di valorizzazione di Piazza Plebiscito, finalizzato a migliorare il decoro del sito, del colonnato, degli spazi ipogei e dei locali del Fondo Edifici di Culto, attraverso opere di manutenzione e restauro e per l'illuminazione diffusa.

Hanno partecipato, per l'Agenzia del Demanio, Massimiliano Marzo, direttore della Struttura per la Progettazione e Mario Parlagreco, direttore regionale Campania; Rosalia D'Apice, funzionario delegato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e i rappresentanti del Comune di Napoli.

Il prefetto ha fatto presente che il protocollo stabilisce precise responsabilità in capo alle amministrazioni coinvolte, invitando a tenere in debita considerazione il rispetto dei tempi. Ha quindi sottolineato che si rende necessario procedere con urgenza all'illuminazione della Piazza del Plebiscito anche con dispositivi provvisori. In merito al progetto di illuminotecnica della Piazza, l'Agenzia del Demanio ha comunicato che il suo completamento avverrà entro il prossimo anno. Nel frattempo, come sottolineato dai rappresentanti del Comune di Napoli, sono stati già ripristinati i 14 punti luce a pavimento, antistanti il Palazzo Reale e, prima dell'inizio delle festività natalizie, verranno rimessi in funzione anche gli 8 punti luce posti in corrispondenza delle statue equestri.

Si è inoltre provveduto, per migliorare l'illuminazione del colonnato, ad invertire l'orientamento delle luci poste al suo interno e sono state sostituite le lampade e i 12 proiettori posti sui 6 pali della Piazza. È inoltre previsto il potenziamento dell'illuminazione attraverso l'installazione di ulteriori proiettori.

Per quanto attiene l'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso monumentale di Piazza Plebiscito, l'Agenzia del Demanio ha rappresentato che, all'esito di un'apposita procedura di gara è stato individuato il professionista che curerà la progettazione dell'intervento consentendone la realizzazione per stralci funzionali. Il primo stralcio, che riguarderà gli interventi di restauro del colonnato, avrà inizio, nel prossimo mese di gennaio e terminerà entro 3 mesi, comprendendo anche il primo stralcio del progetto di illuminotecnica per illuminare la quinta del colonnato.

Questa iniziativa permetterà di utilizzare lo spazio recuperato per eventuali attività commerciali temporanee (stand artigianali, mostre di prodotti tipici, eccetera) che potranno costituire un "polo di attrazione" per i turisti che visitano la Piazza.

Riguardo ai locali sottostanti al colonnato, di proprietà del Fec, tre risultano regolarmente locati da attività commerciali, nove saranno adibiti a botteghe e attività commerciali che verranno assegnati all'esito di uno specifico bando di gara, dopo i necessari lavori di ristrutturazione per i quali è già stata assicurata la copertura finanziaria dal Ministero dell'Interno.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, durante tutte le attività di realizzazione del programma di risanamento e riqualificazione del complesso monumentale, assicurerà "la massima collaborazione nella redazione dei necessari pareri di competenza".

Il prefetto ha infine ribadito la prosecuzione delle attività di coordinamento e monitoraggio del Tavolo dedicato, "in tutte le fasi di attuazione dell'importante progetto che consentirà la restituzione alla cittadinanza ed ai turisti della piena fruibilità della Piazza, simbolo della Città".



