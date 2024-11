Instituto Cervantes,Federico II:da Studium a università spagnole

L'Instituto Cervantes di Napoli celebra il legame tra le università spagnole e napoletane con un doppio appuntamento domani e dopodomani, 27 e 28 novembre. In occasione degli 800 anni dell'Università Federico II l'istituto diretto da Ana Navarro ha organizzato una due giorni con i rappresentanti di tre atenei spagnoli, le università di Valladolid, Salamanca e Siviglia e le istituzioni partenopee.

Due giorni di incontri dedicati agli storici legami scientifici e culturali che intercorrono tra le università iberiche e l'ateneo napoletano, oltre a celebrare Federico II di Svevia.

"Una lungimirante figura di grande valore per la città di Napoli e per la Spagna tutta - rileva una nota degli organizzatori dell'evento - promotore delle arti e delle scienze e artefice della creazione di uno Studium per la formazione di varie discipline come la medicina, il diritto e la teologia".

Si comincia domani, dalle ore 9, nell'aula Magna di Palazzo Gravina dove si terrà la Giornata Tecnica: Università e città storiche. La funzione sociale del Patrimonio. Dopo i saluti di Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura e di Ana Navarro Ortega, direttrice Instituto Cervantes di Napoli, seguiranno gli interventi delle istituzioni coinvolte nell'iniziativa. Per l'Università di Siviglia, Alicia Iglesias Cumplido e Andrés Luque Teruel, per la Federico II, Valentina Della Corte e Alessandro Castagnaro, per l'Università di Salamanca, Eduardo Azofra Agustín e per l'Università di Valladolid, Julio Grijalba Bengoetxea. Al convegno prenderà parte anche il presidente di ICOMOS Italia, Maurizio di Stefano.

Dalle 16 è in programma dalle 16 una visita guidata al MANN con gli ospiti spagnoli.

Giovedì 28 novembre, dalle 9, nella Sala del Senato nella Sede del Rettorato, si terrà invece l'incontro con i rettori e le autorità dei due Paesi. Parteciperanno l'ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, il sindaco Gaetano Manfredi, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, il rettore dell'Università di Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, la vicedirettrice del Cultura, Patrimonio, Sostenibilità e Sviluppo del Campus dell'Università di Salamanca, Matilde María Olarte e Ángel Luis Trigo García, direttore di Estrategia Internacional, Vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización dell'Università di Siviglia. Il fine dell'evento è quello di "promuovere le linee di lavoro già stabilite tra i vari centri spagnoli e la Federico II, approfondendo una linea di argomenti sul legame tra città storiche, sostenibilità, turismo e gestione del patrimonio universitario".



