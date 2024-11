Daspo fino a dieci anni per tifosi Avellino

Notificati dagli agenti della Questura di Avellino quattro provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi irpini protagonisti degli incidenti verificatisi il 2 giugno scorso in occasione della gara valida per i play off di Serie C tra Vicenza e Avellino. I provvedimenti erano stati emessi dal Questore di Vicenza. Tre tifosi non potranno accedere, per la durata di tre anni, a stadi e impianti sportivi sul territorio nazionale. Un quarto tifoso, per la durata di dieci anni, non potrà accedere agli impianti, anche all'estero, dove si disputano manifestazioni sportive e, nei prossimi otto anni, avrà l'obbligo di presentarsi in Questura con obbligo di firma, in occasione delle partite in casa e in trasferta dell'Avellino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA