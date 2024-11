Carabinieri: gen. Minicucci visita la Stazione di Atripalda

Il generale di corpo d'armata Marco Minicucci ha visitato oggi la Stazione dei Carabinieri di Atripalda, in provincia di Avellino. Accompagnato dal comandante provinciale, Domenico Albanese, il comandante della "Ogaden", vertice territoriale dell'Arma per Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha incontrato i militari nella caserma intitolata a Eugenio Losco, capitano dei carabinieri originario di Atripalda, caduto nella battaglia di Podgora il 19 luglio 1915.

All'ufficiale sono stati illustrati peculiarità e fenomeni del territorio. Minicucci ha incitato i carabinieri a non abbassare mai il livello di guardia e ha sottolineato "la funzione sociale che quotidianamente le Stazioni dell'Arma svolgono a sostegno dei cittadini e del rispetto delle leggi".





