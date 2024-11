Bernini, a Caivano entro dicembre inauguriamo l'università

"A Caivano l'immobile è già pronto ed entro dicembre lo inaugureremo". Lo ha annunciato il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in merito all'apertura del polo universitario a Caivano. Bernini, a margine della XIII Settimana Italia Cina, ha riferito che "siamo a un ottimo punto. Abbiamo già l'immobile pronto e abbiamo stanziato 6 milioni di euro, di cui cinque sull'edificio e uno per l'orientamento, che costituisce un altro tema importantissimo perché non si può combattere la mortalità scolastica se non si orientano i ragazzi e dunque se non si dà agli studenti l'opportunità di capire che cosa vogliono fare e con quali profili formativi".

A Caivano sono partiti due corsi universitari di Scienze motorie e Scienze infermieristiche, rispettivamente dell'Università Parthenope e dell'Università Vanvitelli. Inoltre è stato siglato l'accordo tra l'Accademia di Belle arti di Napoli e l'Università Suor Orsola Benincasa con la struttura commissariale per l'ottenimento di uno spazio in cui iniziare i laboratori di restauro, mentre l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la struttura commissariale hanno avviato le procedure per insediare le Academy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA