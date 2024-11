Padelness chiude con 10mila presenze, al lavoro per 2/a edizione

Diecimila presenze, 394 giocatori di padel coinvolti nei tornei ufficiali Padelness - Fip Rise Open femminile e maschile, 70 partecipanti alle clinic, 22 presenter fitness nazionali e internazionali sui palchi, 105 espositori. E ancora il torneo Kiss Ki con gli ex calciatori Nick Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta, organizzato in collaborazione con X3 Por Tres; il torneo misto femminile e maschile Ussi; il torneo ipadelovers; il torneo Padel Mixto con atleti in carrozzina; il torneo under 18. Sono i numeri della prima edizione di Padelness, la fiera italiana del padel e del fitness, ideata e organizzata da Eventi in Mostra srl, che, per tre giorni, ha portato alla Mostra d'Oltremare di Napoli un popolo di sportivi e appassionati in arrivo da tanti paesi europei e da tante città di Italia. Numeri importanti a cui vanno aggiunti quelli di Padelness on the road, lo spin off di Padelness, con i tornei giocati, da luglio a novembre, nei circoli di 15 città italiane.

"Padelness è stata una grande sfida, che potevamo vincere solo mettendo insieme una squadra di professionisti ed è proprio da questo che siamo partiti: la ricerca di persone competenti che potessero essere con noi in questa impresa complessa - spiegano Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, Ceo Padelness -.

Sapevamo che Padelness sarebbe stato impegnativo e abbiamo lavorato tanto per portarlo fuori regione e far arrivare in città atleti e appassionati da tutta Italia, poi siamo riusciti a portare qua cittadini di 15 paesi europei ed extra europei ed è stata una grande gratificazione per noi e per tutta la nostra squadra. Questi tre giorni alla Mostra d'Oltremare sono stati impegnativi ma siamo già a lavoro sull'edizione 2025 che tornerà nella struttura di Fuorigrotta dal 21 al 23 novembre. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura: istituzioni, giocatori, presenter, espositori, sponsor, partner e le tantissime persone che sono venuti a scoprire il mondo Padelness. La loro fiducia è stata fondamentale per il successo dell'evento".

I tornei Fip Rise Open (montepremi 15.000 euro) sono andati alla coppia italiana composta da Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo nel femminile e alla coppia spagnola Jerez Carnero e Aragon Herrera nel maschile.



