Manfredi, cultura di violenza su donne è di tutti i ceti sociali

"Il fenomeno della violenza sulle donne è molto importante e ha un grande impatto sulle nostre comunità e sulla nostra vita quotidiana. E' un fenomeno per cui si deve combattere quotidianamente perchè c'è una componente culturale molto forte e molto radicata nelle nostre società e che purtroppo attraversa tutti i ceti sociali e tutte le età".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del Consiglio comunale solenne convocato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Manfredi ha invitato tutti a riflettere "perché a una presenza sempre più importante delle donne nella nostra società nel loro ruolo e nella capacità di leadership si contrappone sempre più violenza nei loro confronti nell'ambito della famiglia, delle relazioni affettive, nelle situazioni lavorative e questo richiede un impegno straordinario anche dal punto di vista educativo". In occasione dell'assise cittadina, sulla scalinata che porta alla Sala dei Baroni sono state sistemate decine di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. "Le nostre società - ha detto ancora Manfredi, in merito alle dichiarazioni dei giorni scorsi del ministro Valditara - sono società in cui ancora oggi c'è la necessità di combattere ogni forma di patriarcato". Il sindaco ha quindi evidenziato la necessità "di educare i nostri ragazzi all'affettività perchè se si è abituati ad avere un rapporto affettivo che sia equilibrato, questo porta anche al rispetto del partner, ma ciò non sempre succede". A colpire e preoccupare Manfredi è che gli episodi di violenza "coinvolgono sempre più minori, segno che c'è una strada ancora lunga da percorrere".



