L'IC San Rocco-D'Azeglio di Marano contro violenza sulle donne

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, gli alunni dell'IC San Rocco-D'Azeglio di Marano di Napoli, diretto dalla DS Dott.ssa Rosa Sorvillo, hanno eseguito la performance "Break the wall" ed il flashmob "Break the chains", insieme alla partecipazione dei genitori, coadiuvati dai docenti. È intervenuto all'evento don Luigi Merola, della Fondazione " 'A voce d'e creature", interagendo con i ragazzi sul tema della violenza, dell'omertà e del coraggio. Un'occasione particolare ed emozionante, che ha visto i ragazzi attori non soltanto in questa occasione, ma testimoni consapevoli del cambiamento che parte dalle loro coscienze attraverso l'aiuto degli insegnanti e dei genitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA