Ztl Costiera Amalfitana: P.De Luca,più sicurezza e sostenibilità

"Sono contento di aver incontrato oggi i sindaci della Costiera Amalfitana per rilanciare il tema della costituzione della Ztl anche in Costiera Amalfitana. E' una battaglia che io ho avviato insieme ai sindaci su richiesta dei territori già nel 2022 con due proposte di legge, a maggio e a novembre 2022, oltre ad un emendamento nel 2023 che è stato rigettato. Finalmente è stato approvato un emendamento innanzitutto alla Camera con la condivisione delle forze di maggioranza, e la sensibilità del Sottosegretario Ferrante che ringrazio per l'attenzione che ha rivolto al tema e che ha consentito di inserire nella riforma del codice della strada la possibilità di istituire delle ztl anche in Costiera Amalfitana, ovvero in aree di pregio paesaggistico, siti Unesco, in cui vi è la necessità di controllare e monitorare il traffico. Era una esigenza avvertita in un territorio straordinario come la Costiera Amalfitana". Lo ha detto questa mattina il deputato PD, Piero De Luca, intervenuto a Vietri Sul Mare (SA), alla conferenza stampa convocata dal sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e Fortunato Della Monica sindaco di Cetara Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, per illustrare i dettagli della proposta di legge ZTL Costa d'Amalfi che contribuirà in modo determinante a migliorare la mobilità territoriale e turistica, salvaguardando la sicurezza e la bellezza della Divina.

"Questa norma - ha aggiunto De Luca - non ha colore politico ma è una norma della Costa d'Amalfi. E' una norma chiesta dai sindaci della Costiera Amalfitana e io sono contento che sia stata finalmente approvata con la condivisione di tutte le forze politiche. E' solo un punto di partenza. Presentiamo oggi il lavoro che andrà fatto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E' necessario che la Regione perimetri l'area insieme ai comuni interessati, sentito il Prefetto per le norme legate alla circolazione e alla sicurezza del codice della strada. In Regione sono stati appostati oltre quattro milioni di euro per la progettazione delle infrastrutture necessarie. Ci sarà la necessità di creare i gate di accesso che dovranno essere quattro in tutta la Costiera, creare una control room, creare una piattaforma web, un'app per registrarsi per l'accesso e un sistema di monitoraggio del traffico. La progettazione sarà appaltata entro fine anno e la gara per la costruzione delle infrastrutture auspichiamo in primavera. Sicuramente sarà un salto di qualità per modernizzare, digitalizzare e rendere più sicuro e sostenibile il traffico veicolare in questi territori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA