"Remember Show" di e con Salvatore Turco e Peppe Laurato

Secondo e ultimo appuntamento 2024 con Che Comico, la stagione 2024 - 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, in programma su due palcoscenici: il tempio della comicità, alias il Ridotto, e il Teatro delle Arti, entrambi in Via Grimaldi a Salerno. La stagione riprenderà poi a gennaio del nuovo anno.

Il week end alle porte, sabato 23 e domenica 24, l'appuntamento con la risata prosegue al Teatro Ridotto con Salvatore Turco e Peppe Laurato in "Remember show", esilarante spettacolo di cabaret scritto dal duo. Da una parte l'ironia de "Il Turco Napoletano", dall'altra la simpatia dirompente di chi sa giocare con la sua fisicità, sui vizi e le paturnie delle persone. In entrambi i casi si tratta di due amici del Premio Charlot, passati alla corte di Chaplin nelle edizioni passate per sfidare la concorrenza e oggi riferimento puntuale dei tanti appuntamenti che fanno capo alla kermesse di settore di fama nazionale.

ANNO NUOVO Dopo l'ospitata di Turco e Laurato Che Comico riprenderà a gennaio 2025. Il primo spettacolo in cartellone al Delle Arti (il 18 gennaio) sarà il nuovo show di Simone Schettino, uno dei più apprezzati beniamini della comicità, che approda sul palco salernitano il 18 gennaio per debuttare con "La bella vita", un pirotecnico viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani. La sua straordinaria comicità, che si poggia su altrettanta sagacia e intelligenza di scrittura, sarà accompagnata dalla cantante Roberta Nasti e dal bravissimo attore Salvatore Turco. Il 25 e 26 gennaio 2025 al Teatro Ridotto il gradito ritorno di Angelo Belgiovine. Oggi autore, attore, regista teatrale, negli anni 90, dopo aver vinto la statuetta di Chaplin, partecipò al programma di Renzo Arbore "Caro Totò, ti voglio presentare" e poi a "La Sai l'Ultima?" vincendolo. Belgiovine proporrà "3 x 2 Cab Commedia", spettacolo dalle risate assicurate tipico di quell'irresistibile cabaret-teatro firmato Belgiovine.



