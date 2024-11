"Ti scarterò una foto", cercasi tester museale dell'IA

Due appuntamenti di progettazione partecipata al Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli.

In occasione della XXIII Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Confindustria con Museimpresa, dal tema "Mani che pensano. Intelligenza Artificiale, arte e cultura per il rilancio dell'impresa", lunedì 25 e mercoledì 27 novembre alle 16, 30 trenta persone selezionate, informa una nota, potranno diventare "tester museali" di una nuova installazione del percorso multimediale del Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli basata sull'IA.

Quindici persone per ogni data potranno scoprire in anteprima una novità, che sarà presto presentata al pubblico, in grado di trasformare le scritture dell'Archivio in immagini. Le causali di pagamento, che descrivono l'oggetto di transazioni economiche degli antichi banchi pubblici napoletani, dal XVI al XIX secolo, "diverranno, grazie alla tecnologia, un souvenir unico dell'esperienza al museo, che andrà a comporre una gallery comune e che potrà essere condiviso su qualunque social corredato dal testo del documento letto" si evidenzia. Una nuova rappresentazione/rielaborazione del patrimonio archivistico che consentirà di far uscire fuori dai documenti la società descritta nei faldoni: cibi e stoffe, eventi e quadri, luoghi e oggetti.

I partecipanti avranno l'opportunità di partecipare alla fase di perfezionamento del processo di applicazione della tecnologia generativa alle antiche scritture, collaborando ad "allenare" la coerenza tra le informazioni testuali processate dall'algoritmo di IA e il risultato visivo. Prima dell'attività di progettazione partecipata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli con i suoi 500 anni di storia, per poi completare insieme l'ultimo tassello di questo viaggio nel tempo. L'iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) entro le 12 del 25 novembre.

L'applicazione è esito del finanziamento PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Sub-Investimento 3.3.2: - Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale.



