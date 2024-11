Aggressione a ispettrici lavoro, "azioni contro responsabili"

"La violenza verbale e ancor peggio fisica nei confronti degli ispettori del lavoro che operano a tutela della regolarità e della legalità delle prestazioni di lavoro è intollerabile: ci riserviamo le opportune azioni legali nei confronti dei responsabili". Il direttore centrale della Vigilanza, Aniello Pisanti, e la Direzione interregionale del lavoro Sud Italia, Giuseppe Patania, prendono posizione dopo l'aggressione subita da due ispettrici del lavoro nel corso di una ispezione in un'attività commerciale di Sirignano, in provincia di Avellino. Il titolare dell'esercizio si era scagliato0 contro le funzionarie, provocando la fratura del polso ad una ispettrice. Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, su richiesta dell'Ispettorato del lavoro di Avellino, ha inserito l'aggressione nell'ordine del giorno del prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.



