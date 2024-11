Maltempo: raffiche di vento sradicano alberi nell'Avellinese

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco in numerosi comuni della provincia di Avellino per i danni causati dalle forti raffiche di vento che hanno raggiunto anche i cento chilometri orari.

Due alberi di grosse dimensioni sono stati sradicati ad Avellino, in via Morelli e Silvati, uno dei quali è caduto sull'ingresso dell'istituto di scuola superiore "Guido Dorso".

Non si registrano danni alle persone.

Problemi alla viabilità sulla Statale 88 che collega Avellino alla Valle Caudina e Benevento a causa di alberi e grossi rami caduti in diversi punti della strada. Situazione analoga nei centri di Atripalda, Montoro e in Alta Irpinia: i sindaci, attraverso i locali Nuclei della Protezione Civile, hanno lanciato un appello ai cittadini ad evitare di sostare, in auto o a piedi, in zone aperte.



