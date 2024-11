Cesa, cittadinanza onoraria per minori stranieri

Tre minori stranieri nati in Italia ma privi di cittadinanza italiana - un bimba marocchina di un anno, un connazionale di 11 anni e un ucraino di 14 anni - sono stati insigniti della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Cesa, nel Casertano, dove risiedono. Un'iniziativa ideata dal sindaco Enzo Guida e giunta al terzo anno: nel 2022, per la prima volta, Cesa conferì la cittadinanza onoraria a 65 bimbi stranieri residenti che erano nati in Italia, figli dunque di genitori stranieri che vivono e lavorano in Italia ma che sono senza cittadinanza per le maglie piuttosto strette dell'attuale normativa. In mancanza di Ius Soli o di uno Ius Scholae, tanti bimbi nati in Italia da genitori stranieri non cittadini restano in un limbo per anni, in attesa che i genitori acquisiscano la cittadinanza e la trasferiscano anche a loro, o in attesa di compiere 18 anni, età prescritta dalla legge per poter chiedere autonomamente la cittadinanza.

In un tale quadro, l'iniziativa fatta a Cesa, spiega il sindaco Guida, "è un modo per sollecitare il Parlamento a modificare la legge ma al tempo stesso a far sentire parte della nostra comunità questi minori che, a tutti gli effetti, sono italiani".

All'evento di conferimento della cittadinanza di onoraria erano presenti tanti bimbi delle scuole del territorio e i rappresentanti dell'Unicef, ovvero la referente Carolina Levita e la presidente regionale Emilia Narciso, oltre all'assessore alle Pari Opportunità Gina Migliaccio e del parroco don Giuseppe Schiavone. E domani, 20 novembre, appuntamento sempre in favore dei più piccoli in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini: prevista infatti l'adesione a Go Blue, con il Municipio illuminato di blu.



