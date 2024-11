Il 2 dicembre torna al Sannazaro "L'Arcobaleno Napoletano"

Lunedì 2 dicembre 2024, con inizio alle ore 20, si terrà al teatro Sannazaro di Napoli la tredicesima edizione de "L'Arcobaleno napoletano", premio ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso. L'evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 12 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Interverranno l'assessore comunale alla salute, Vincenzo Santagada, l'ideatrice dell'evento Anna Capasso, il dottor Corrado Caracò in rappresentanza dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, gli storici amici del Premio, Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

La serata di gala - rigorosamente ad inviti - è organizzata a sostegno della Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

A condurre l'edizione 2024 saranno Savino Zaba, volto noto dei programmi Rai e la stessa attrice e cantante Anna Capasso. Non mancheranno le "incursioni" di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Nel corso della manifestazione, incentrata sulla prevenzione al melanoma, saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell'Imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali.

Come di consueto le premiazioni saranno intervallate da momenti musicali e di comicità. Inoltre, è prevista la tradizionale asta di beneficenza "istantanea" con in palio una maglia ufficiale autografata donata dalla Ssc Napoli



