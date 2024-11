Correntisti truffati da falsi dipendenti Poste nel Casertano

Avrebbero truffato diverse persone spacciandosi come dipendenti delle Poste i tre uomini destinatari della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di truffa e notificata loro dai carabinieri di Sessa Aurunca. Dei tre uno risiede a Falciano del Massico, gli altri due a Napoli.

L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero telefonato alle vittime, residenti nelle province di Catania, Viterbo e Verona, fingendosi dipendenti delle Poste, e comunicando che i loro conti-correnti erano stati oggetto di tentativi di intrusione che avevano generato la partenza dai conti di bonifici a favore di altre persone.

I falsi dipendenti hanno inviato alle vittime un sms idoneo a bloccare l'operazione fraudolenta, e ciò seguendo le indicazioni contenute nel messaggio; solo che seguendo le indicazioni, sono partiti dai conti delle vittime dei bonifici arrivati sul conto di uno degli indagati. In totale i tre presunti truffatori sarebbero riusciti a farsi dare dalle vittime 6500 euro.

Le indagini sono partite quando i carabinieri di Sessa Aurunca hanno ricevuto una denuncia per un'operazione sospetta, in particolare per un bonifico arrivato su un conto intestato ad una persona di Falciano del Massico.



