Inaugurato un centro di ascolto per donne in difficoltà

Taglio del nastro per il Centro d' ascolto dedicato alle donne in difficoltà nei locali della Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola a Napoli. Il Centro è voluto dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini in collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la Fondazione La Fonte nell'ambito del progetto 3D: Donne, Diritti e Destini. Quello della violenza contro le donne "è un tema molto importante che ci vede tutti impegnati" ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi "E sicuramente il supporto che potrà essere dato alla Fondazione, è un supporto molto significativo perché questo è un tema che ogni giorno ci fa scoprire lati sempre più negativi.

Quindi, c'è un grande bisogno di sostegno - ha aggiunto Manfredi - Di sostegno economico e psicologico. Ma anche di utilizzare nuovi strumenti per incidere in un fenomeno che, i fatti lo dimostrano, è molto difficile da debellare".



