Autonomia: Durigon, 'pronti a tornare in Parlamento'

"Sono convinto che quella dell'autonomia sarà una riforma importantissima, anche e soprattutto per la pubblica amministrazione. La Consulta ha fatto delle eccezioni, siamo pronti a tornare in Parlamento e portarla avanti. Tutto ciò che serve per migliorare, noi siamo pronti per poterlo migliorare". Lo ha detto il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon (Lega), commentando la decisione della Consulta sull'Autonomia a margine del Congresso nazionale FLP, in corso di svolgimento a Salerno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA