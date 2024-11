Amiloidosi ereditaria, screening in provincia di Avellino

L'avvio di uno screening su larga scala in provincia di Avellino sull'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTRv), una patologia altamente disabilitante se non diagnosticata e trattata tempestivamente: verrà annunciato domani nel convegno promosso dalla "Federico II" di Napoli che si svolgerà presso il centro di ricerca genetica Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'amiloidosi ereditaria sembra avere un più alto tasso di prevalenza in alcune aree dell'Irpinia rispetto ad altri territori della Campania. Lo studio verrà coordinato dal professore Fiore Manganelli, direttore di neurologia del Policlinico universitario e da Stefano Tozza, del Dipartimento di neuroscienze dell'ateneo federiciano. I due coordinatori sanno affiancati da Mariangela Losi per le cardiopatie connesse alla patologia, e da Giovanni Palumbo, per le terapie in grado di arrestare la progressione della malattia. Il convegno sarà aperto dal Dg della Asl di Avellino, Mario Ferrante, e dal presidente di Biogem, Ortensio Zecchino.



