'Natale piccirill', la tradizione rivive a Sirignano

La Pro loco Sant'Andrea di Sirignano organizza la XV edizione di 'Natale piccirill'. La manifestazione trae spunto dall'antica tradizione che si celebra a Sirignano il 29 novembre, nel giorno di vigilia della festa patronale dedicata a Sant'Andrea.

L'evento si svolgerà nelle stradine del centro storico, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, a partire dalle 19 e fino a mezzanotte. In un connubio di fuochi, suoni e sapori lungo il percorso sarà possibile visitare mercatini artigianali con prodotti fatti a mano a base di legno, ceramica, uncinetto, stoffa, cuoio, pelle, ricamo d'autore ed essenze naturali.

La parte culinaria è gestita dalla Pro loco che si cimenterà nelle pietanze tipiche del cenone di vigilia: linguine noci e alici, polenta con fagioli, baccalà e alici fritte, pizza di raurinio, caciocavallo impiccato, montanara, caldarroste e straccetti con granelle di nocciole nostrane.

La novità di quest'anno è rappresentata dal Courtyard bar allestito all'interno del palazzo don Silvestro in via Sgambati, un mix di vecchio e nuovo ispirato alle giovani generazioni.

Le serate saranno allietate da gruppi di musica popolare e cantastorie a ritmo di castagnette, nacchere e tammorre. Tra i partecipanti: il gruppo itinerante a' Perteca di Pino Iove, la posteggia napoletana (venerdì 15 novembre), Angelo e la sua Napoli (sabato 16 novembre), Angelo Cataldo (sabato 16 novembre) e la domenica si chiude con i Bottarte Tharumbò.



