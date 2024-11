Magliocca nomina nuovo vice, ma Zinzi (Lega): "E' fuori dal partito"

Come annunciato nella conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio, il dimissionario presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, a poche ore dalla fine del suo incarico, ha revocato la nomina a vice presidente di Marcello De Rosa e nominato al posto di quest'ultimo il consigliere provinciale Gaetano Di Monaco, tesserato Lega. Il coordinatore regionale del Carroccio Gianpiero Zinzi ha però detto: "Di Monaco è fuori dal partito, noi siamo alternativi a Magliocca".

E' stata una scelta importante quella presa in extremis da Magliocca, perché è il vice presidente a guidare l'ente in caso di dimissioni del presidente, e dunque sarà Di Monaco a traghettare la Provincia di Caserta nei prossimi novanta giorni, lasso di tempo entro cui dovrebbe essere eletto un nuovo presidente. De Rosa paga un atteggiamento tenuto negli ultimi giorni che a Magliocca non è piaciuto, come ammesso in conferenza stampa.

Dal canto suo, Zinzi ha dichiarato che "Chiunque appoggi o anche solo pensi di condividere la gestione Magliocca è fuori dalla Lega. Non possono esserci accordi con chi ha messo in piedi un simile sistema di gestione della Provincia. In questi minuti abbiamo appreso dagli organi di stampa della nomina del consigliere provinciale Gaetano Di Monaco, tesserato Lega, a nuovo vice presidente della Provincia di Caserta. È d'obbligo chiarire che è un accordo di carattere meramente personale, tra lo stesso consigliere e il presidente Magliocca, di cui il partito non era a conoscenza e che comunque non avrebbe mai, in nessun caso, avallato. La decisione di Di Monaco, che ricordiamo non è stato eletto nella lista di riferimento della Lega, risulta pertanto in aperto dissenso rispetto alla linea politica del partito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA