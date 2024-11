"Il bosco incantato" per sostenere lo Sportello dei Sogni

E' stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, l'evento di solidarietà "Il bosco incantato", organizzato da Lo Sportello dei Sogni e patrocinato dal Comune di Salerno. Hanno partecipato: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano e il proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo. Sarà proprio il vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena) ad ospitare l'evento benefico - presentato dalla conduttrice Enza Ruggero - in bilico tra street food e magia, in programma mercoledì 27 novembre. Tra gli interventi, anche quello del consulente di comunicazione food&wine, Ciccio Costantino che, per l'occasione, ha raccontato il suo sogno, ovvero quello di coinvolgere quante più persone possibili in questa iniziativa affinché si rafforzi sempre di più la rete dello Sportello che aiuta chi ancora ha la voglia di lottare, di vivere e sognare.

In un clima fiabesco, si alterneranno molteplici momenti, dalla musica, allo street food, passando per la lettura dei tarocchi con Francesca Pace, il quadro astrale con Mariella Perrella, le ombre cinesi e le sculture di sabbia, il teatro d'illusione con Oscar Strizzi (le sue esibizioni hanno incantato i giudici del programma Tu si que vales) e un live music con gli Spillenzia, cover band Pop internazionale/Dance Music di quattro elementi attiva dal 2003. Guest Star: Ivana Giugliano che presenterà il cd di Natale (le cui vendite saranno a favore dello Sportello dei Sogni) ed Eva, cantante olandese ma originaria di Salerno che ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza del tumore e grazie allo Sportello dei Sogni ha realizzato il suo desiderio di vedersi di nuovo bellissima dopo la chemioterapia che l'aveva provata nel fisico e nell'animo. I biglietti del costo di 40 euro (sotto i 12 anni non si paga) si possono acquistare in tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

"Eventi come questo - ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli - servono ad aiutare concretamente chi vive un momento di grande difficoltà nella battaglia della vita. Non basta solo la medicina - e con essa la ricerca, che ovviamente sono fondamentali, ma è necessaria anche la carica emotiva, la forza, la volontà che i pazienti oncologici devono mettere in questo percorso doloroso e faticoso. La realizzazione di un sogno, sull'impatto psicologico, può sicuramente rappresentare una spinta vitale in questa battaglia che coinvolge non il singolo ma un'intera famiglia. Il lavoro di Fiorangela Giugliano e di tutto il suo team è lodevole e fondamentale per quanti si trovano ad affrontare questa sfida".

"Sono convinta che questo evento - ha sottolineato la presidente Fiorangela Giugliano - possa donare tanta luce in un periodo così buio per i pazienti che si trovano a fronteggiare la malattia. Dal Nord al Sud Italia noi realizziamo i desideri del cuore dei pazienti dai 3 ai 99 anni e lo facciamo a scopo terapeutico. Questo è il fine del progetto stesso che è itinerante in tutta Italia. Attraverso il Bosco incantato verrà fuori la magia dei sogni, di quanto è importante sognare. Un ringraziamento particolare va a Ciccio Costantino e Gianni Naddeo che hanno messo su una organizzazione impeccabile coinvolgendo tutta la città e i tanti professioni che allieteranno anche dal punto di vista enogastronomico la serata.

La raccolta fondi per questa occasione sosterrà lo Sportello dei Sogni affinché numerosi desideri del cuore vengano realizzati in quanto la lista è lunghissima".



