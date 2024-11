Nargi (Intesa), l'innovazione aiuta a aumentare la competitività

"L'innovazione aiuta ad aumentare la competitività, senza innovazione non c'è sviluppo della competitività e un Paese arretra se non è in condizione di competere". Ad affermarlo è Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo, in occasione dell'evento conclusivo di 'Up2Stars', primo programma di accelerazione internazionale di startup, da parte di una banca italiana, realizzato dal Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Nargi ha ricordato che "la Campania è la seconda regione per nuove startup e per Pmi innovative. Intesa Sanpaolo è per loro un partner affidabile e diamo supporto alle aziende mature perché sappiamo dove cercare e trovare innovazione".

Il direttore ha inoltre posto l'accento sulla collaborazione che il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che oggi ospita l'evento. "Con la Federico II abbiamo una collaborazione datata - ha sottolineato - ma in modo particolare nel settore dell'innovazione: il nostro hub è infatti ospite a San Giovanni a Teduccio da ormai otto anni ed è un posto speciale in cui consentiamo a chi offre innovazione di incrociare chi di innovazione ha bisogno e quindi stiamo aiutando questa città e la Campania ad avere molta più sensibilità verso il tema dell'innovazione".



