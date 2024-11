'L'arte dispersa', focus Fondazione Banco Napoli e 'Vanvitelli'

Restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati, il ritorno di quelli illecitamente esportati. Venerdì 15 novembre, alle 9:30 a Palazzo Ricca, la Cattedra Unesco dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' "Business integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market" e la Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-Cnpds, e l'International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC, promuovono il seminario di studi dal titolo "L'arte dispersa: il quadro giuridico e la recente casistica per il recupero dei beni culturali".

L'evento coordinato da Stefano Manacorda - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"; UNESCO Chair Holder - è incentrato, sottolinea una nota, "sugli strumenti giuridici che consentono la riconsegna dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati e la restituzione di quelli illecitamente esportati, istituti che notoriamente attengono ai rapporti internazionali.

Sul piano interno, una particolare attenzione è dedicata, accanto agli strumenti di natura civilistica, al ricorso crescente alle misure penali del sequestro e della confisca".

Un'analisi della casistica più recente, con la presentazione delle vicende relative all'Atleta vittorioso di Lisippo, al Doriforo di Stabia e alle acquisizioni del Louvre di Abu Dhabi, viene a completare il quadro delle presentazioni. Il traffico dei beni culturali si pone al terzo posto nel mercato illecito globale ed è successivo solo a quello degli stupefacenti e delle armi.

Sono previsti gli interventi di Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco Napoli, di Gianfranco Nicolett, rettore dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", di Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università della Campania "Luigi Vanvitelli", di Stefano Manacorda.

Relazioni: "Ritorno e restituzione dei beni culturali dispersi nella prospettiva internazionale", Manlio Frigo - Università di Milano; "Il Doriforo di Stabia e la cooperazione giudiziaria internazionale" Nunzio Fragliasso - procuratore della Repubblica, Procura di Torre Annunziata; "L'Atleta vittorioso di Lisippo: il procedimento penale e la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo", Stefano Manacorda; "L'affaire du Louvre. Questioni penalistiche e il rapporto promosso dal Ministero della cultura francese", Astrid Mignon Colombet Università Sciences Po e August Debouzy; "Gli strumenti penali e il ricorso allo strumento della confisca", Anna Maria Maugeri - Università di Catania. Conclusioni di Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia.



