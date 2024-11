Giornate professionali di Sorrento con Siani e Pieraccioni

Annunciate le anteprime cinematografiche delle Giornate Professionali di Cinema - "Next generation", ospitate nella Sala Sirene dell' Hilton Sorrento Palace, alla presenza di registi e attori protagonisti.

A dare il via al programma lunedì 2 dicembre sarà la commedia italiana prodotta e distribuita da Eagle Pictures, 'Fatti vedere' diretta da Tiziano Russo con Matilde Gioli, Asia Argento, Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon. Il regista e le due attrici protagoniste saranno presenti all'anteprima.

Si prosegue martedì 3 dicembre, con l'attesissimo film di Alessandro Siani, distribuito da 01 Distribution, 'Io e te dobbiamo parlare' con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni - entrambi presenti a Sorrento - Peppe Lanzetta, Giovanni Esposito e Biagio Izzo.

Mercoledì 4 dicembre sarà invece la volta del nuovo film di Gabriele Mainetti 'La città proibita' interpretato da Liu Yaxi, Enrico Borello, Sabrina Ferilli, Marco Giallini e Luca Zingaretti e distribuito da PiperFilm. Presenterà il film a Sorrento il regista.

Sempre mercoledì 4 dicembre, a chiudere il programma di anteprime 'Criature' di Cécile Allegra con Marco D'Amore - presente a Sorrento - Marianna Fontana e Maria Esposito, distribuito da Medusa Film, che verrà proiettato dopo la Cerimonia di Premiazione dei Biglietti D'Oro.

Le Giornate 2024 avranno inizio nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre con il Convegno ANEC in collaborazione con Box Office, che darà il via all'intenso programma di incontri bilaterali Italia-Francia che avranno come focus i rispettivi mercati a confronto. Le Giornate Professionali di Cinema, principale appuntamento dell'industria cinematografica, sono organizzate dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, di SIAE; il patrocinio del MASE e dell'Ambasciata di Francia in Italia. Partner tecnico ufficiale è Cinemeccanica; main Media partner Cinecittà News.



