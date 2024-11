Asl Avellino: corso su sicurezza acqua potabile

Gestori delle risorse idriche e operatori sanitari insieme con il comune obiettivo di migliorare la qualità dell'acqua potabile e garantire la sicurezza della salute pubblica.

La due giorni del corso di formazione sulla sicurezza delle acque, promosso dal Dg della Asl di Avellino, Maro Ferrante, è stata dedicata al Water Safety Plan, strumento fondamentale per la gestione della sicurezza, e alle ultime novità della letteratura scientifica sulle malattie trasmesse attraverso l'acqua. Nel corso degli incontri, l'Arpac ha riferito che dal gennaio di quest'anno ad oggi sono stati eseguiti più di 1.800 campionamenti su tutti i comuni della provincia di Avellino, sottolineando l'intenso lavoro di affiancamento nei controlli da parte della Asl.

Sono intervenuti anche gli enti gestori: Acquedotto Pugliese, Abc Napoli e Alto Calore e i gestori che in autonomia gestiscono le acque potabili nei rispettivi territori. "Questo tipo di formazione - hanno sottolineato i responsabili del Dipartimento di prevenzione, Nicolino Rossi, e dell'Unità operativa Sian della Asl, Michelina Elisa Prudente - rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide future e garantire sicurezza, accessibilità e qualità dell'acqua potabile per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA