Scontro bici-auto: si aggrava il bilancio, due morti

Si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 11, nel comune di Capaccio Paestum. Durante il trasporto in ospedale è infatti deceduto anche un altro ventenne straniero.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i ragazzi erano in sella ad una bici che si è scontrata frontalmente con un'auto.

L'impatto è stato molto violento: un giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto, l'altro è stato soccorso ma è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA