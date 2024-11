Perseguitavano i vicini di casa, in manette una coppia

Due coniugi di 43 e 39 anni sono finiti in manette a Maddaloni, nel Casertano, per atti persecutori commessi nei confronti dei vicini. È stata la Polizia di Stato ad arrestarli: lui è finito in carcere, la moglie ai domiciliari.

I poliziotti della Squadra Volante del commissariato di Maddaloni sono intervenuti in un'abitazione del centro cittadino in seguito alla segnalazione di una lite all'interno di un condominio; sul posto gli agenti hanno trovato la coppia che inveiva contro i vicini, con il 43enne che lanciava verso gli altri condomini alcuni oggetti, tra cui vasi, e la moglie che tentava di colpirli con un bastone.

Nonostante la presenza dei poliziotti sono continuate le aggressioni verbali della coppia, con continue minacce rivolte agli altri condomini. Dagli immediati accertamenti realizzati dai poliziotti del locale commissariato, sono emersi diversi episodi di aggressione e minacce dei due coniugi ai danni dei vicini, anche davanti a minori. La coppia è stata così ammanettata.



