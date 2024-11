Vìola divieto di avvicinamento alla ex, la figlia chiama il 112

Avrebbe dovuto rispettare il divieto di avvicinamento alla ex moglie imposto dal Tribunale ma, in serata, si è presentato davanti casa della donna. E' accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli) dove un 54enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato.

L'uomo pretendeva di recuperare alcuni oggetti personali e ha iniziato a discutere con la sua ex. La vittima, spaventata, non è riuscita a comporre il 112. Per lei lo ha fatto la figlia 21enne, testimone inerme dell'ennesima lite tra i due genitori.

I militari sono arrivati immediatamente. L'uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.



