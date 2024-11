"Ce steva 3 vvote" apre la stagione del 'Teatro cerca Casa'

'Il Teatro cerca Casa' e la trova a Napoli, nel quartiere Vomero in via Sagrera, 23: la nuova stagione si apre lunedì prossimo, 11 novembre, alle 18 nell'abitazione del drammaturgo e direttore artistico della rassegna itinerante Manlio Santanelli, con lo spettacolo 'Ce steva 3 vvote' tratto dalla sua raccolta di racconti Dieci favole antiche alla maniera di G. B. Basile. In scena Federica Aiello e Maurizio Murano, regia di Santanelli, assistente alla regia Umberto Ranieri.

Lo spettacolo si articola intorno a tre favole tratte dal libro del drammaturgo. Le favole, nell'ordine in cui verranno rappresentate, sono "Lo cunto de Ficuciello", "Lo rre e la zoccola" e "Lo cunto de Briggetella". Per vivacizzare la performance, a volte i due attori, Federica Aiello e Maurizio Murano, assecondano i dialoghi contenuti nelle favole, altre volte si alternano nella narrazione delle stesse seguendo un criterio, sottolineano i promotori dell'evento, "che non risponde tanto alla logica quanto alla suggestione dei contenuti stessi. Lo spettacolo non ricorre a trucchi scenici o a costumi particolari, ma punta unicamente sulla versatilità degli attori che lo interpretano". Non a caso alla voce "regia" si legge "quanto basta". Il senso ultimo, di conseguenza, risiede nell'intenzione di ricreare il tipico clima nel quale un narratore si rivolge a un bambino per propiziare il sonno della notte.

La stagione prosegue il 15 novembre alle 20.30 a Portici, con Masiello canta Viviani, di e con Massimo Masiello accompagnato al piano dal maestro Luca Mennella e il 2 dicembre alle 18 con Io Anna Magnani? in zona Vomero.



