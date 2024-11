18enne ferito a Napoli: è incensurato, colpito alla testa

E' stato colpito alla testa il 18enne ferito da colpi d'arma da fuoco in via dei Tribunali a Napoli ed è incensurato. Sono queste le prime ricostruzioni della Squadra mobile di Napoli sulla sparatoria avvenuta alle prime ore del giorno nel centro storico.

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e in queste ore - il ferimento è avvenuto verso le 5 - in tanti tra parenti e amici si sono radunati davanti al nosocomio.



