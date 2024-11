"Mai Più Forse", esce il nuovo album del rapper CoCo

Il rapper napoletano CoCo lancia il suo nuovo album "Mai Più Forse". L'artista porta avanti, con il ultimo lavoro in studio, uno dei temi a lui più cari: la ricerca della forza in se stessi e negli altri per affrontare le avversità e inseguire i propri sogni, uno stimolo a far sì che davvero non ci siano più "forse". All'interno, le collaborazioni di Geolier, Guè, Luchè, Ernia, Yung Snapp e Anice vanno ad arricchirlo con stili e sonorità uniche, dando vita a un disco che promette già di lasciare il segno nella scena urban italiana.

CoCo inizia la sua carriera con l'alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O'Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. Nel 2012 cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l'EP "Doveva Andare Così". Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l'album d'esordio "La vita giusta per me" per Roccia Music. Nel 2019 esce "Acquario" il suo primo album per Island Records/Universal. Il disco trainato dal singolo Bugie Diverse ha avuto un grande riscontro, confermando CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati della musica partenopea e non solo. A novembre 2019 parte il suo primo tour ufficiale e nel 2020 pubblica il suo terzo album "Floridiana". Nel 2021 collabora con Luchè nel brano "Topless" ed esce il suo joint album con Mecna, anticipato dal singolo omonimo, "Bromance". A luglio 2023 pubblica la hit estiva "Qualcosa da bere" con Luchè e Geeno, seguito a novembre dal singolo "16 anni". In occasione dell'anno scolastico 2023/2024, Coco, SAE Institute Milano e Warner Music Italy hanno messo in palio una borsa di studio, atta a coprire l'intero ammontare della retta, per il corso di "Urban Music Production".

"In questi quattro anni - dichiara all'Ansa CoCo - sono passato attraverso emozioni e stati d'animo contrastanti: mi sono sentito perso, poi forte, determinato e di nuovo spaesato. Ma alla fine ho capito che dovevo fare solo ciò che mi fa stare bene, senza compromessi. "Mai più forse" è un mantra, un promemoria per me stesso: basta incertezze, è il momento di superare i miei limiti. Questo disco è la mia dichiarazione di intenti, con un team che mi ha sostenuto e arricchito. E la cover, che raffigura mio figlio, è un simbolo del mio impegno per il futuro."



