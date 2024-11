Campania ad alta voce, duemila studenti per 'Abbracciame'

Da un'idea del maestro Carlo Morelli, duemila studenti di ventiquattro licei della Campania, preparati dai docenti dell'associazione culturale Ad Alta Voce ETS, sono diventati protagonisti del progetto 'Campania Ad Alta Voce' promosso e finanziato dall'Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania. La Sala De Sanctis di Santa Lucia, ha ospitato la proiezione in anteprima del video "Abbracciame" realizzato nell'area base Marina Militare di Napoli in via Acton, regista Diego Sommaripa, produttore Salvatore Piedimonte. Il 6 dicembre, il brano arriverà su tutte le piattaforme digitali, con il coinvolgimento dei musicisti Alfredo Golino alla batteria, Gianfranco Campagnola alla tromba, Roberto D'Aquino al basso, Antonio Spenillo al piano e di Mauro Spenillo coautore della popolare canzone di Andrea Sannino. "Abbiamo consentito ai ragazzi di imparare divertendosi - detto ha ricordato l'assessora Lucia Fortini che ha voluto ricordare, in una sala piena di giovani, Santo Romano, il ragazzo ucciso a San Sebastiano al Vesuvio- "Abbracciame" è un messaggio potentissimo di incontro, unione, amore". Carlo Morelli racconta: "Tutti si sono entusiasmati: ragazzi, dirigenti scolastici, artisti coinvolti. L'organizzazione corale per la realizzazione di questo video è stata molto complessa. Gli studenti sono stati preparati da musicisti e cantanti esperti che sono andati nelle scuole. I ragazzi si sono impegnati tanto, hanno studiato e poi li abbiamo riuniti tutti, li abbiamo portati nella base navale militare ed è stata un'esplosione di gioia e di suoni".



