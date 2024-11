A Ercolano i Carabinieri arrestano un pusher

Controlli anti droga a Ercolano per i Carabinieri della locale Tenenza. A finire in manette un 22enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno effettuato un servizio ad hoc a via Trentola, zona segnalata come punto di spaccio. Le indagini hanno permesso di perquisire la vicina abitazione del ragazzo e lì hanno trovato e sequestrato poco meno di 100 grammi di hashish già suddivisa di dosi e pronte per la vendita a dettaglio.

Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quando i carabinieri sono entrati in casa la droga era sul tavolo della cucina.

L'arrestato, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.



