Preleva pensione e viene scippata, due arresti nel Casertano

Hanno strappato la borsa ad una 70enne appena uscita dall'ufficio postale dopo aveva ritirato la pensione, ma sono stati quasi subito intercettati e inseguiti da una pattuglia della Polizia di Stato, che è riuscita a bloccarli e arrestarli. E' accaduto a Marcianise (Caserta), in manette per rapina sono finiti due uomini di 43 e 38 anni originari di Afragola, nel Napoletano, giunti nel comune del casertano in scooter. I due, emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Caserta, hanno atteso fuori all'ufficio postale che uscisse uno dei numerosi anziani presenti, essendo ieri ancora giorno di pagamento delle pensioni; appena hanno visto una 70enne, i due scippatori sono così entrati in azione, passandole vicino con lo scooter e strappandole con violenza la borsa, dove l'anziana aveva sistemato i soldi della pensione; la donna è anche caduta rovinosamente a terra - è dovuta ricorrere alla cure mediche - mentre i due si davano alla fuga. I poliziotti della Mobile che erano in giro sul territorio proprio per servizi antirapina, sono stati subito avvisati e hanno intercettato lo scooter con a bordo i due scippatori; i poliziotti hanno così inseguito per le strade del centro il mezzo con targa contraffatta, fino a bloccare la corsa dei due banditi. Questi, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e condotti al carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre la pensione è stata restituita alla 70enne.



