Angelina Mango torna sui social, 'mi sono messa nei miei panni'

"Mi sono messa nei miei panni". A due settimane dall'annuncio dello stop - "devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto", aveva scritto il 23 ottobre - Angelina Mango torna a comunicare con i fan, condividendo su Instagram alcune immagini che la ritraggono per strada, impegnata in giochi da tavolo con gli amici, alla chitarra, con la manager Marta Donà. Sotto al post, tanti messaggi di affetto, "bello vederti, ci sei mancata", "che giornata bellissima oggi", "Nina ti aspettiamo tutti".



